Общество

Полсотни детей не могли вылечить зубы в Пскове из-за отсутствия врача

Врач-стоматолог появился в Псковской детской областной клинической больнице после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В прокуратуру обратился законный представитель ребенка, который сообщил о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь - его дочери не лечили зубы.

Проверка ведомства установила, что в связи с избыточной психоэмоциональной реакцией малолетней девочки в ответ на стоматологическое вмешательство, лечение множественного кариеса с осложнениями в амбулаторных условиях было невозможно. В связи с этим Псковская стоматологическая поликлиника направила ребенка в стационар на госпитализацию (консультацию) по поводу санации полости рта под наркозом. Однако детская областная больница медицинскую помощь ребёнку не оказала, девочку поставили в очередь.

В прокуратуре отметили, что перспективы реального оказания помощи несовершеннолетней врачом-стоматологом были неизвестны, поскольку, по информации детской областной больницы, врач-стоматолог в отделении оториноларингологии с койками челюстно-лицевой хирургии в учреждении отсутствует с 2014 года. До 1 января 2022 года санация зубов под наркозом детям, госпитализированным в данное отделение, осуществлялась врачом-стоматологом стоматологического отделения детской областной больницы по совместительству.

По этой причине санация зубов под наркозом в детской областной клинической больнице с 2021 года не проводилась, в том числе на платной основе, при том что в данной медицинской помощи нуждались 50 детей.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры области ребёнку заявителя оказали необходимую помощь.

Кроме того, в детскую областную клиническую больницу приняли врача-стоматолога для оказания терапевтической и хирургической стоматологической помощи с применением анестезиологического пособия детям. Организована работа по направлению несовершеннолетних, нуждающихся в стоматологической помощи, на госпитализацию в детскую областную больницу по решению врачебной комиссии отделения детской стоматологии.