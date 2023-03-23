Полсотни детей не могли вылечить зубы в Пскове из-за отсутствия врача

Врач-стоматолог появился в Псковской детской областной клинической больнице после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В прокуратуру обратился законный представитель ребенка, который сообщил о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь - его дочери не лечили зубы.
Проверка ведомства установила, что в связи с избыточной психоэмоциональной реакцией малолетней девочки в ответ на стоматологическое вмешательство, лечение множественного кариеса с осложнениями в амбулаторных условиях было невозможно. В связи с этим Псковская стоматологическая поликлиника направила ребенка в стационар на госпитализацию (консультацию) по поводу санации полости рта под наркозом. Однако детская областная больница медицинскую помощь ребёнку не оказала, девочку поставили в очередь.
В прокуратуре отметили, что перспективы реального оказания помощи несовершеннолетней врачом-стоматологом были неизвестны, поскольку, по информации детской областной больницы, врач-стоматолог в отделении оториноларингологии с койками челюстно-лицевой хирургии в учреждении отсутствует с 2014 года. До 1 января 2022 года санация зубов под наркозом детям, госпитализированным в данное отделение, осуществлялась врачом-стоматологом стоматологического отделения детской областной больницы по совместительству.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры области ребёнку заявителя оказали необходимую помощь.
Кроме того, в детскую областную клиническую больницу приняли врача-стоматолога для оказания терапевтической и хирургической стоматологической помощи с применением анестезиологического пособия детям. Организована работа по направлению несовершеннолетних, нуждающихся в стоматологической помощи, на госпитализацию в детскую областную больницу по решению врачебной комиссии отделения детской стоматологии.