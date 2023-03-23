Общество

Магазин «Деревня Соловьи» открылся на Рижском проспекте в Пскове

Магазин «Деревня Соловьи» открылся на Рижском проспекте, 45а в Пскове сегодня, 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Ура! Новое открытие состоялось! Сегодня начал свою работу ещё один магазин "Деревня Соловьи" в городе Пскове на Рижском проспекте, 45а. Приглашаем вас за покупками», - обратились к псковичам в ООО «ПсковАгроИнвест».

Всегда в продаже:

охлаждённое свиное мясо,

вареные и полукопчёные колбасы,

мясные деликатесы,

мясные полуфабрикаты,

молочная продукция.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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