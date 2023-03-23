Общество

Французская компания Leroy Merlin планирует продать все свои магазины в России

Французская компания Leroy Merlin продаст все свои магазины в России, говорится в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания.

«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», - приводит заявление РИА Новости.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании, изменение не повлияет на бизнес ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.

Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России. Ретейлер входит в 10 крупнейших торговых компании страны.

Напомним, в Пскове первый в городе гипермаркет Leroy Merlin открылся осенью 2020 года, он находится на Рижском проспекте, 94Б