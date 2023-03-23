Общество

Андрей Турчак посетил 76-ю дивизию в Донбассе

76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на Кременском направлении навестил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Скриншоты видео здесь и далее: Андрей Турчак / Telegram

Военнослужащим передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое.

«Душевно пообщались, обсудили что еще необходимо для ребят, каждая такая встреча остается в памяти навсегда», - добавил Андрей Турчак.