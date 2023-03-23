Общество

В Генпрокуратуре предложили строже присматривать за психбольными

Сотрудникам полиции предлагают дать возможность опрашивать близкое окружение психически больных людей, чтобы составить себе картину их поведения. Об этом на заседании в Госдуме заявил представитель Генпрокуратуры. Люди с психзаболеваниями, совершившие преступления, уже находятся на особом контроле органов и врачей, но этого не всегда бывает достаточно.

В России сейчас живут более 5,5 миллиона людей, страдающих психическими заболеваниями. Генпрокуратура выступила за усиленный контроль со стороны полиции над такими людьми. Как заявила представитель ведомства Ирина Ребрина на заседании в Госдуме, Генпрокуратура не предлагает вмешиваться в процесс лечения. Речь идет только о присмотре за больными со стороны уполномоченных органов — в частности, о получении информации от соседей и близких родственников о том, как они живут.

Такая идея возникла после проверки информации о сексуальном насилии в отношении детей, но как эту идею реализовать и будет ли это сделано — пока не известно.

Осенью прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев заявлял в Госдуме, что полиция считает необходимым иметь доступ к информации о гражданах с психзаболеваниями, которые состоят на учете. Это, по его словам, поможет выявлять людей, склонных к самоубийству и убийствам, в том числе детей.

Инициатива МВД не нашла поддержки со стороны врачебного сообщества, экспертов и адвокатов, сказал «Парламентской газете» психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России депутат Госдумы VII созыва Николай Говорин: «Понятно, что передавать сведения обо всех лицах, которые состоят на учете, совершенно невозможно — это нарушение врачебной тайны».

В некоторых случаях для профилактики общественно опасных действий дополнительные полномочия МВД могут помочь, считает Николай Говорин. В частности, речь идет о людях, которые привлекались к уголовной ответственности, но в силу психического заболевания были признаны невменяемыми или получили условный срок. «Такие люди — предмет двойного наблюдения и со стороны участковых, и со стороны врачей», — сказал профессор.

Сейчас участковый получает информацию о таких «лицах повышенного риска», рассказал Говорин. Полиции сообщают имя и фамилию человека, выписанного из клиники, и адрес, по которому он выписывается. Но войти в квартиру бывшего пациента, наблюдать или опрашивать его участковый не имеет права — это дело врача, и здесь МВД работает в тесном взаимодействии с медиками.

К пациенту, который состоит в определенной группе диспансерного учета, имеет хроническое заболевание с частыми обострениями, врач может прийти и без его согласия. Например, если получит тревожные сведения от соседей.

«Число общественно опасных действий — один из критериев оценки действий психиатрической службы, — сказал Говорин. — Если вопиющие случаи происходят — а это, к сожалению, случается, — то они становятся предметом и служебного расследования, и оргвыводов, и рекомендаций».

Поэтому дополнительное получение информации сотрудниками МВД может принести пользу, заключил эксперт: «Поможет любой нормативный документ, который будет еще больше побуждать полицейских к помощи врачам в профилактике общественно опасных действий».

В стране, по словам Говорина, большая нехватка психиатров: «Это трудная специальность. Раньше врачи-психиатры имели льготы, социальные гарантии, дополнительные поощрения, которые постепенно нивелировались, особенно в регионах, где существует дефицит бюджета. Работа больше не является для молодежи престижной».

А вот проблема психического здоровья людей, особенно детей, стала чрезвычайно актуальной, добавил эксперт. Внес свою лепту и ковид, который поражает в том числе сосуды головного мозга.

Например, депрессия может развиться у любого человека, пережившего какое-то травмирующее событие, ранее рассказал психиатр Николай Назарьев. По его словам, три главных проявления депрессии — это плаксивость, подавленность и стремление к уединению, а также суицидальные мысли.

Если ребенок становится замкнутым, раздражительным, плохо ест или совсем отказывается от еды, стремится к одиночеству, его поведение отличается от обычного — родителям нужно срочно действовать, добавил эксперт.