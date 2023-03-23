Об опасных болезнях из-за оголенных щиколоток предупредил врач

С приходом календарной весны люди, особенно подростки, носят подвернутые или укороченные штаны, а зимние ботинки сменяются легкими кроссовками. Однако такая одежда часто ведет к опасным заболеваниям, напомнил отоларинголог Владимир Зайцев.
По его словам, переохлажденный голеностопных суставов провоцирует воспалительное заболевание полости носа, которое ведет к синуситу или вазомоторному риниту, пишет News.ru.
Лор добавил, что вазомоторный ринит потом может привести к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.