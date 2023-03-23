Общество

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов празднует 55-летие

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов сегодня, 26 марта, празднует свое 55-летие. Он родился 26 марта 1968 года в Москве.

Как сообщается на сайте омбудсмена, в 1992 году Дмитрий Шахов закончил дневное отделение Государственной академии управления имени С. Орджоникидзе в Москве (сегодня - Государственный университет управления), а в 2000 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ в Москве (сегодня - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 2004 году Высшим аттестационным комитетом (ВАК) утверждено присвоение научной степени - кандидат юридических наук. С 2000 года преподает правовые дисциплины в вузах Псковской области.

В 1986-1987 годах проходил службу в советской армии.

С 1990 по 1993 годы был депутатом Моссовета, заместителем председателя комиссии по бюджетно-финансовой политике Москвы, членом комиссии по социальной политике.

С 1994 по 1996 годы занимал должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

С ноября 1996 года по март 2009 года – руководитель аппарата администрации области, заместитель губернатора Псковской области. Курировал взаимодействие с Псковским областным Собранием депутатов, в том числе по законодательному процессу, с территориальными подразделениями федеральных органов, правоохранительными органами, с органами судебной власти, осуществлял управление в сферах правового, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности администрации области, международных связей Псковской области.

С марта 2010 по апрель 2015 года был уполномоченным по правам ребенка в Псковской области.

28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии областного Собрания депутатов назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области. 16 июня 2020 года на На 47-й внеочередной сессии областного Собрания депутатов по результатам тайного голосования (единогласно) назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области на второй срок полномочий.

Награждён государственными (орден Почёта, орден Дружбы) и ведомственными наградами федеральных органов государственной власти Российской Федерации, высшими государственными наградами Псковской области.

В период службы в администрации Псковской области замещал следующие должности:

председатель комиссии по вопросам помилования на территории Псковской области,

председатель комиссии Псковской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,

член Совета по вопросам кадровой и наградной политики, а также вопросам государственной службы при полномочном представительстве президента РФ в СЗФО,

член Совета по защите информации и государственной тайне при полномочном представителе президента РФ в СЗФО,

член квалификационной коллегии при Адвокатской палате Псковской области.

Дмитрий Шахов ведёт активную деятельность по увековечиванию памяти советских воинов погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, он спортивный судья международной и всероссийской категории по шахматам.