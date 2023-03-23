Общество

«Надо себя сильно напугать»: диетолог дала совет худеющим к лету

Весной многие люди начинают задумываться о том, как сбросить вес, чтобы к лету стать более стройными. Однако для избавления от лишних килограммов необходимо изменить образ жизни, и далеко не все к этому готовы. Чтобы сделать первый шаг к уменьшению массы тела, нужно себя как следует «замотивировать», считает диетолог, автор книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

«Как себя замотивировать похудеть? Первое, что надо сделать, – это себя сильно напугать. Простой вопрос: "Какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею никогда?" Сам человек должен задать себе этот вопрос. Варианты ответа: бессилие, диабет, инфаркт, смерть. Человек должен понять, какие опасности его поджидают – ментальные, психологические, физические. Что больше всего пугает, тот ответ первым в голову и придет», – приводит слова Богдановой радио Sputnik.

Если человек осознает последствия своего бездействия, он испытает нечто вроде озарения, полагает диетолог.

«Когда человек искренне ответит на этот вопрос и увидит последствия своего бездействия, у него будет инсайт (озарение, – ред.). Знаете, какой? Что надо взять на себя ответственность за свое бездействие. В этот момент человек мысленно наступит на дно и оттолкнется от него. Это работает», – считает Богданова.