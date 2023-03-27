Общество

Росгвардейцы провели «Урок мужества» для учащихся псковской школы

Псковские росгвардейцы и представители поискового отряда «Застава» в рамках акции «Дни Росгвардии» провели «Урок мужества» для учащихся средней школы № 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие прошло у памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-го полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-го отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова.

«Тогда перед саперами стояла задача: после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост», - рассказали школьникам о событиях, которые произошли на этом месте 8 июля 1941 года.

Саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

По окончании урока собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили память героев минутой молчания.