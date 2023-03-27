Социально-экономический лицей №21 отметил 45-летие в Пскове

Социально-экономический лицей №21 имени Героя России Сергея Самойлова отметил 45-летие. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 27 марта, в Городском культурном центре Пскова. На мероприятии присутствовал депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Дмитрий Барабанов отметил, что день рождения школы – хороший повод для того, чтобы весь коллектив собрался вместе. Он выразил признание педагогам за выбор профессии.

«Преподаватель – это, в первую очередь, проводник между культурным слоем и новым поколением. И то, что дает учитель, преподаватель – невозможно получить в Интернете и даже в библиотеке. Учитель дает знания, основываясь на своем жизненном опыте, пропуская их через призму своих ощущений, эмоций. Преподаватели дарят нам, нашим детям часть своей души, иногда даже в ущерб интересам собственной семьи. Поэтому каждый из нас помнит своих первых учителей, преподавателей, наставников. Низкий поклон педагогам, которые делают свое прекрасное дело. И, безусловно, преподаватель, учитель – это то звено нашего общества, которое, очевидно, задает вектор развития общества и государства в целом», - подчеркнул Дмитрий Барабанов.