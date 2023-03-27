Общество

Участникам оборота упакованной воды напомнили об обязанности передавать сведения о маркировке

С 1 марта в России вступили в силу требования о передаче участниками оборота упакованной воды сведений в информационную систему мониторинга о выводе из оборота упакованной воды путем розничной продажи с использованием контрольно-кассовой техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации города Пскова.

Напомним, требования ведены согласно постановлению правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 841 «Об утверждении правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды».

Оператором информационной системы мониторинга в стране является ООО «Оператор-ЦРПТ» (распоряжение правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 года № 620-р).

В рамках мониторинга текущего статуса участников оборота упакованной воды ООО «Оператор-ЦРПТ» составил перечень участников оборота упакованной воды, не передающих соответствующие сведения в информационную систему маркировки.

В соответствии со статьей 15.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление сведений и (или) нарушения порядка и сроков представления сведений в информационную систему маркировки предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.