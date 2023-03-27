Общество

Сильный дождь со снегом прогнозируется в Псковской области 28 марта

Неблагоприятное природное явление ожидается на территории Псковской области сегодня, 28 марта. Об этом со ссылкой на предупреждение, полученное от Псковского ЦГМС, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«Сегодня днем местами по Псковской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь», – говорится в сообщении.

Рекомендации для населения при сильном снегопаде: необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины, по возможности оставаться дома,

«Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!» – обратились к жителям региона в МЧС.

Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, следует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать снегопад.

Пешеходам, которых снегопад застал на улице, рекомендуют внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. «Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - отметили в ведомстве.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

при получении информации о выпадении обильных осадков нужно воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе,

если сильный дождь застал на улице, постараться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления,

если здание (помещение) подтапливает, надо постараться покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность,

если покинуть здание не представляется возможным, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

Для водителей необходимо:

заранее перепарковать автомобили из низинных мест,

не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.