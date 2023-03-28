Общество

Регистр больных гепатитом С псковичей пополнился более чем на 100 человек

Регистр больных гепатитом С в Псковской области по сравнению с 2021 годом пополнился на 136 человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«В настоящее время в Псковской области в регистре больных гепатитом С состоит 850 человек. В 2021 году их было 714. Увеличение количества пациентов связано с улучшением материально-технического обеспечения Псковской областной инфекционной клинической больницы, а следовательно - улучшением диагностики», - пояснили в профильном комитете.

Там подчеркнули, что в настоящее время ситуация контролируемая, а вспышки данного заболевания в регионе отсутствуют.

17 марта в Псковской областной инфекционной клинической больнице состоялся День открытых дверей по лечению хронического вирусного гепатита С. Вниманию посетителей представили:

оснащение типового инфекционного бокса,

диагностические приборы,

информационно-методический материал,

лекарственные препараты, используемые для лечения пациентов с гепатитом С.

«Гостям больницы подробно рассказали про особенности и методы диагностики заболевания. Чтобы обнаружить гепатит С, используется сразу несколько исследований: анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, фиброскан и другие. Список может расширяться при необходимости. Назначение обследования и его интерпретация возможны исключительно врачом-инфекционистом (гепатологом)», - рассказали специалисты.

По вопросу консультации врача-инфекциониста или госпитализации в стационар инфекционную больницу можно обращаться по телефону информационного центра: 294-122.