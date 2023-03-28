Общество

Нарушения выявили на железнодорожном вокзале в Великих Луках

Великолукская транспортная прокуратура с привлечением представителей общественности провела проверку на железнодорожном вокзале станции «Великие Луки» и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Проверку провели совместно с Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Было установлено, что поверхность пассажирской платформы станции не очищается, ее параметры не соответствуют необходимым требованиям. На территории вокзала отсутствуют устройства тактильно-контрастных наземных указателей или изменения фактуры поверхности пешеходного пути (предусмотрены для обеспечения безопасности лиц с нарушением зрения).

Транспортная прокуратура внесла представление начальнику вокзала. Устранение нарушений контролируется.