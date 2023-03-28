Общество

Российские биологи предложили использовать сверчков, червей и тараканов в качестве основы для БАДов

Наземных беспозвоночных, таких как сверчков, мраморных тараканов и даже червей, предлагают использовать для изготовления биологически активных добавок. Их можно использовать в качестве пищи не только для животных, но и для людей, считают специалисты из Томского госуниверситета.

Так, биологи вуза утверждают, что эти беспозвоночные – носители ценнейшего экологически чистого белка, витаминов и микроэлементов, сообщает RuNews24.

Кроме того, выращивание беспозвоночных рентабельнее, нежели привычное всем сельское хозяйство. Например, для того, чтобы получить килограмм протеина из тараканов и сверчков нужно в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в десять раз меньше земли, чем для получения килограмма белка из говядины.

Выращивать источник полезных веществ можно будет на мини-фермах, которые могут располагаться где угодно, даже в Сибири.

Ученые уже приступили к созданию таких биодобавок. При этом они хотят научиться регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в самих беспозвоночных животных.

Для этого биологи ТПУ выяснили исходный нутриентный состав в биомассе исследуемых беспозвоночных. Затем их «посадили» на определенную диету, чтобы проследить, как меняется соотношение необходимых компонентов.

После ученые смогут выяснить, какой из видов можно использовать в качестве основы БАДов.