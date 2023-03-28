Общество

Площадки для разворота машин «Экопрома» установят в Ершовской волости

Площадки для разворота машин «Экопрома» установят в Ершовской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: «Экопром»

Региональный оператор отметил, что неоднократно поступали обращения жителей Ершовской волости о том, что в ряде деревень отсутствует площадка для разворота машин «Экопрома», в связи с чем спецтехнике приходилось нарушать границы частных владений. Это доставляло определенные неудобства собственникам участков.

Сегодня, 28 марта, состоялась рабочая встреча представителя филиала ООО «Экопром», комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Псковского района с главой СП «Ершовская волость» Олегом Трашковым. Был осуществлен осмотр контейнерных площадок в деревнях Малая Остинка, Замостечье и Конюшкино с целью принятия совместного решения по обустройству контейнерных площадок и мест для разворота.

В ходе осмотра определили возможные места для разворота транспорта и накопления ТКО, обсудили вопросы, касающиеся обустройства этих площадок.

«Несмотря на временные неудобства, оказание услуги по вывозу ТКО в указанных населенных пунктах не приостанавливается, отходы вывозятся в срок», - отметил регоператор.