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Общество

В Пскове обсудили возможность создания технопарка для предприятий малого и среднего бизнеса

28.03.2023 20:31|Псков

Правительство Псковской области вместе с якорным резидентом ОЭЗ «Моглино» - заводом «Титан-Полимер» - обсуждает возможность создания технопарка вблизи, где смогут находиться предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева во вторник, 28 марта, в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции в Омске «Наращивание технологических решений в рамках реализации задач по импортозамещению в химической отрасли».

Целью мероприятия стала выработка эффективных инструментов для реализации программ импортозамещения и реализации новых проектов в области мало- и среднетоннажной химии.

Нинель Салагаева во время своего выступления поприветствовала всех участников от имени губернатора области Михаила Ведерникова и рассказала о перспективах размещения производств на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», которые, в том числе смогут использовать продукцию якорного резидента — предприятия «Титан Полимер».

Запуск производства дает мультипликативный эффект для экономики региона за счёт размещения смежных производств, обеспечивает регион новыми рабочими местами.

«Достаточно большие площади особой экономической зоны будут обеспечены современной инфраструктурой. Для энергоемких предприятий преимуществом будет то, что в скором времени здесь появится своя подстанция. Правительство области вместе с якорным резидентом также обсуждает возможность создания вблизи технопарка, где смогут находиться предприятия малого и среднего бизнеса», — отметила Нинель Салагаева. Правительство региона создает условия для размещения производств на территории области, включая создание инфраструктуры и предоставление мер поддержки.

В стратегической сессии конференции также принял участие председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Организаторами конференции выступили Правительство Омской области, группа компаний «Титан», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Российский союз химиков. Участие в мероприятии также приняли представители Правительств Нижегородской, Псковской областей, а также научного и бизнес-сообществ.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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