Общество

Ярмарки трудоустройства пройдут в Пскове и Великих Луках 14 апреля

Ярмарки трудоустройства пройдут в Пскове и в Великих Луках 14 апреля. Об этом и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«У нас планируется проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства по эгидой Минтруда. Будет региональный и федеральный этап, региональный этап состоится 14 апреля», - сказала Алена Трунова.

В Пскове ярмарка пройдет в кадровом центре на улице Коммунальной, 71А. В Великих Луках площадку анонсируют позже.

На мероприятии будут присутствовать работодатели. Помимо этого, планируется устроить площадки по профориентации для школьников, пригласить кадровые службы.

Федеральный этап запланирован на конец июня.