Общество

Великолукский «Транснефтемаш» посетили преподаватели из Москвы

Великолукский «Транснефтемаш» посетили преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества общества и университета, в нём приняли участие 15 представителей вуза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Основная цель экскурсии - повышение информированности преподавательского состава о деятельности производственного филиала нефтепроводного предприятия. В ходе экскурсии гости осмотрели производственные мощности завода – роботизированные сварочные комплексы, малярный цех, лабораторию качества, а также познакомились с номенклатурой выпускаемых изделий, которая насчитывает более 2,5 тысяч наименований.

Кроме того, преподавателям рассказали о реализации программы импортозамещения, в рамках которой успешно выполнены опытно-конструкторские разработки горелочных устройств с характеристиками, не уступающими иностранным аналогам. Завод приступил к выпуску устройств, которые будут применяться в составе блочных котельных на объектах организаций системы «Транснефть», полностью исключив необходимость импорта данного вида продукции.

Профильные специалисты предприятия ознакомили экскурсантов с опытом освоения, испытания и внедрения новых изделий, современных технологиях производства, а также ответили на интересующие вопросы представителей делегации.

Основным видом деятельности завода является изготовление и обеспечение организаций системы ПАО «Транснефть» специализированной продукцией и оборудованием для капитального ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

«Важной задачей предприятия остаётся эффективная реализация программы импортозамещения. В рамках программы количество отечественных комплектующих в готовом изделии по большинству видов продукции составляет 100%», - отметили в АО «Транснефть-Верхняя Волга».