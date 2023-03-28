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Общество

Инициативу татарских коллег о порядке лекарственного обеспечения орфанников поддержали псковские депутаты

29.03.2023 14:11|ПсковКомментариев: 0

Инициативу Государственного Совета Республики Татарстан о порядке лекарственного обеспечения лиц, страдающих орфанными заболеваниями, поддержали на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям министерства здравоохранения РФ отнесена организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих четырнадцатью высокозатратными нозологиями: гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом и другими.

В случае назначения гражданам, страдающим данными заболеваниями из 14-ти нозологий, лекарственных препаратов, не входящих в указанный перечень, обеспечение ими ложится на регионы. Речь идет, в том числе о дорогостоящих препаратах, не зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Депутаты Государственного Совета Татарстана предлагают исключить возможность возложения на субъекты Российской Федерации обязанности по лекарственному обеспечению граждан, страдающих заболеваниями из числа 14 высокозатратных нозологий и внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в ответ на поступивший вопрос уточнил, что в список включат нозологии, а не лекарства, и отметил, что в последнее время уделяется много внимания орфанным заболеваниям.

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Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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