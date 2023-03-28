Общество

В Пскове пройдет конкурс разработчиков по созданию миров в Roblox

С 5 по 8 апреля в детском технопарке «Кванториум Псков» пройдет дистанционный конкурс разработчиков (хакатон) ACOOLA Play House среди школьников по созданию миров в игровой платформе Roblox. Уже ожидаются участники из Пскова, Арзамаса, Красноярска, Самары, Архангельска, Благовещенска и других городов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители «Кванториум Псков».

Задача детей — придумать сюжет игры и продумать ее оформление в стилистике бренда. Лучшие варианты компания возьмет в работу, так пользователи, играя в любимую игру, смогут заинтересоваться продукцией магазина. Как отмечают организаторы, геймификация — сегодня один из трендов в продвижении.

«Мы хотим не только погрузить детей в реальную задачу от заказчика и научить создавать концепции миров и разрабатывать их, но и показать, что знакомые и любимые игры можно использовать в качестве работающего маркетингового инструмента», — рассказала куратор мероприятия, заместитель директора по проектному управлению ДТ «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

Школьники и студенты до 18 лет еще могут присоединиться к конкурсу (участие бесплатно). Для этого не нужно обладать особыми навыками и знаниями, конкурс рассчитан для новичков, поэтому предусмотрен ряд мастер-классов по разработке сценариев игр, созданию миров в Roblox и работе со скриптами. Вести мастер-классы будет Анна Дрейнберг — основатель компании Tomorrow’s render Team, которая занимается созданием иммерсивных проектов в виртуальной, дополненной реальности и метавселенных.

«В свою очередь, мы хотим дать возможность детям поработать с крупным федеральным ритейлом и познакомиться с профессиями будущего. Ведь главная особенность марки Acoola — рекомендации самих детей», – сказала Юлия Воробьева, бренд-менеджер Acoola.

Итоговые проекты детей будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдет специальный гость Алексей Парфун — СЕО Agenda Media Group и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, а также представители бренда одежды, разработчики и спонсоры.

Победители конкурса получат в подарок образовательные курсы по цифровому искусству от музы — онлайн-университета творческих профессий от Edutoria, а также призы от благотворительного фонда «Система», марки модной одежды Acoola, дизайн-центра Raskroi и проекта «Гжель - открытый код».

Прочитать положение о конкурсе и отправить заявку на участие можно по ссылке.