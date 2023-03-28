Общество

Представители Союзного государства посетили завод «Велмаш»

Генеральный директор ООО «Велмаш-Сервис» Сергей Сергиенков провёл экскурсию по заводу для депутатов парламентского Собрания Союзного государства России и Беларуси сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы — одни из ведущих российских производителей мобильной грузоподъемной техники. "Велмаш" - предприятие полного цикла от идеи, конструкторской разработки до готовой продукции. Наши традиционные приоритеты – качество и сервис, который обеспечивают сервисные пункты для нашей продукции от Калининграда до Владивостока», - отметил Сергей Сергиенков.

Напомним, члены Парламентского Собрания Союзного государства находятся в Псковской области с рабочим визитом. Они осматривают промышленные предприятия региона. Также в Великих Луках прошло заседание комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму. В повестке заседания было обсуждение ключевых вопросов взаимодействия Псковской области с Республикой Беларусь. Члены Парламентского Собрания подвели предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства в 2022 году.