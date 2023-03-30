Общество

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1967 человек, сообщает официальный Telegram-канал области.

По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 128 529 раз, за сутки это число увеличилось на 57 человек, избавиться от болезни смог еще 61 житель области, всего - 125 832 пациентов.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: