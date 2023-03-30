Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1967 человек, сообщает официальный Telegram-канал области.
По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 128 529 раз, за сутки это число увеличилось на 57 человек, избавиться от болезни смог еще 61 житель области, всего - 125 832 пациентов.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –42769/19
- Великие Луки –18352/1
- Бежаницкий район –1648/3
- Великолукский район –2887/1
- Гдовский район –2269/0
- Дедовичский район –3141/3
- Дновский район –1036/0
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1083/0
- Локнянский район –1235/1
- Невельский район –5733/0
- Новоржевский район –1378/1
- Новосокольнический район –3351/0
- Опочецкий район –3928/1
- Островский район –6157/0
- Палкинский район –1317/1
- Печорский район –3060/0
- Плюсский район –2019/1
- Порховский район –4647/2
- Псковский район –9886/9
- Пустошкинский район –1619/1
- Пушкиногорский район –1906/8
- Пыталовский район –1946/1
- Себежский район –3039/2
- Стругокрасненский район –2178/2
- Усвятский район –750/0.