Общество

«Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах сессии регионального парламента и актуальных вопросах 7-го округа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 марта. Гость студии - заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Любовь Кузнецова поговорила с гостем о его работе в округе и обсудила некоторые итоги минувшей сессии регионального парламента.

Последняя неделя стала испытанием для органов местного самоуправления, МЧС, коммунальщиков, дорожных и других служб, чья деятельность связана с обеспечением жизнедеятельности населения. В регион пришел паводок. Как с ним справляются в Псковском и Гдовском районах? Как в это непростое время обеспечивается жизнедеятельность жителей Талабских островов? Как можно исправить непростую ситуацию с дорогами на фоне весенней распутицы? Какие выводы Владимир Кузь сделал по итогам парламентского часа, посвященного мерам поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг?