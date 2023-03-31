Общество

В Генштабе высказались о планах второй волны мобилизации в России

Проведение второй волны мобилизации отсутствует в планах Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном весеннему призыву.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации», – подчеркнул он.

Цимлянский отметил, что для осуществления задач вполне хватает призванных в ходе частичной мобилизации, а также изъявивших желание участвовать в спецоперации добровольцев, пишет FlashNord.

Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября до 28 октября 2022 года. В общей сложности из запаса призвали 300 тысяч россиян.

Цимлянский добавил, что военное ведомство расширило сеть пунктов отбора контрактников, поскольку число желающих поступить на службу по контракту заметно увеличилось.

1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ накануне. Планируется призвать на военную службу 147 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.