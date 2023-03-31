Общество

До 800 человек призовут в армию весной в Псковской области

До 800 человек призовут в армию весной в Псковской области. Об этом в ходе брифинга с журналистами 31 марта сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

«В соответствии с указом президента с 1 апреля 2023 года будет проводиться весенний призыв граждан достигших 18 -летнего возраста. Призывная работа будет организована с 1 апреля по 15 июля. На нашу область в соответствии с нашими возможностями и ресурсами возложено задание до 800 человек. К этой работе мы готовы, проведены расчёты, распределения по муниципальным образованиям», – сказал Сергей Судаков.

Он уточнил, что призывники будут служить на территории России, подавляющая часть в Западном военном округе. На поступивший вопрос о направлении призывников в новые регионы Сергей Судаков ответил, что туда отправка не планируется.

«Не планируется. Такой задачи не поступало», – уточнил он.