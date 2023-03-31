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Общество

Неблагоприятное погодное явление надвигается на Псковскую область

01.04.2023 08:46|ПсковКомментариев: 0

Неблагоприятное погодное явление надвигается на Псковскую область, следует из сообщения регионального гидрометцентра.

«Сегодня днем по северу Псковской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега на провода», - говорится в сообщении.

Прогноз довели до ЕДДС районов и взаимодействующих служб.

В областном ГУ МЧС России призвали быть осторожными на улице при налипании мокрого снега, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Кроме того, рекомендуется не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение.

Следует закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Особое внимание необходимо обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. «Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», - призвали в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #прогноз погоды #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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