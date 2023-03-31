Общество

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, документ опубликовали 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«Такое постановление утвердило правительство», - пояснили ранее в пресс-службе Минтруда.

Как уточнили в ведомстве, новое повышение - это дополнение к индексации в 10%, проведенной в июне прошлого года, пишет РИА Новости.

Размер индексации рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год - 1 апреля.

Из-за темпов инфляции в первой половине 2022 года решили провести повышение некоторых социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, отметили в Минтруде. Таким образом, за прошедший год повышение социальных пенсий проходит в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года - еще на 3,3%.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, их выплачивают людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.