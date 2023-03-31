Общество

В Пскове подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по истории

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по истории завершился в Пскове 1 апреля. Торжественная церемония подведения итогов прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К собравшимся в зале участникам олимпиады и членам жюри обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова, которая зачитала приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. В нем губернатор выразил признательность членам жюри, экспертам, а также обратился ко всем участникам олимпиады: «Вы большие молодцы, что дошли до заключительного этапа. Уверен, все регионы гордятся тем, что вы представляете субъекты на этом важном мероприятии».

«Надеюсь, что за эти дни, проведенные на Псковской земле, вы смогли познакомиться поближе с нашими достопримечательностями и открыть для себя Псков с новой стороны. Любите, изучайте историю нашей страны и своей малой Родины, знакомьтесь с другими регионами», — заключил губернатор в своем приветственном адресе. От себя Вера Емельянова пожелала участникам вернуться вновь на Псковскую землю, которая неразрывно связана с именами тех, кто восславил Россию: Александра Невского, княгини Ольги, Александра Пушкина, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Владимира Брадиса, Исаака Кикоина и многих других.

Затем первый вице-губернатор вручила награду победителю специальной номинации «Лучшее знание истории Псковщины» — одиннадцатикласснице Екатерине Черногубовой из Москвы.

Со словами приветствия обратился и врио председателя правления Российского исторического общества, врио исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев: «Я убежден, что у нынешнего поколения историков будет возможность передать эстафету в надежные руки. А те, кто выберет для себя другое приложение профессиональных сил, навсегда сохранят любовь к истории своей страны, умение анализировать разные источники информации. Это обязательно вам в жизни пригодится, а главное — поможет стать настоящими патриотами своего Отечества». Руслан Гагкуев вручил награду Филиппу Лысанову из Москвы, который стал лучшим в номинации «За любовь и преданность истории».

В этот памятный для ребят день были вручены награды за лучшие эссе, проект и выступление на устном туре. «Надеждой Олимпиады» назван учащийся 8-го класса из Кемерова Максим Шутеев. В отдельных номинациях отмечены и те, кто показал самые лучшие знания истории России, современной истории и истории XIX–XX веков, а также знание истории Русской православной церкви.

Дипломами отмечены 26 победителей и 127 призеров олимпиады. Наибольшее число призеров - из Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Вологодской области. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, предоставляют льготы для поступления в любой российский вуз. В числе призеров олимпиады оказались и оба представителя Псковской области: ученица великолукской гимназии имени С. Ковалевской Устинья Мартинкевич и ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Гордей Квасов. В рамках церемонии были отмечены и члены жюри, которые оценивали творческие работы.

Напомним, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории проходил на базе ПсковГУ с 26 марта по 1 апреля. В ней участвовало около 300 обучающихся — победителей и призеров отборочных региональных этапов из 75 регионов Российской Федерации и образовательного центра «Сириус». Школьники выполнили задания трех туров — двух письменных и одного устного. Для участников олимпиады была подготовлена интересная досуговая, интерактивная программа и экскурсии.