Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Парк у реки Милевки
Антон Минаков о работе ЛДПР
как юродивый Николка Псков спас
досрочный выход на пенсию
Защита для псковских предпринимателей
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Господин Рейтингомер
Договор с «Псковэнергосбыт»
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Итоги форума работающей молодежи
упростить легализацию переселенцев
Оплата за ОДН с марта
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Топ учебных заведений
построй дом своей мечты
о показаниях электросчётчика
 
 
 
ещё Общество 31.03.2023 08:084 Школу для одарённых детей построят в Псковской области к 2025 году 01.04.2023 15:200 В Пскове подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по истории 01.04.2023 14:030 Эксперт дала советы по ремонту в типовой новостройке 01.04.2023 13:200 Циклоны задерживают весну на Северо-Западе России 01.04.2023 13:000 Какие законы вступают в силу в апреле, рассказали в Госдуме 01.04.2023 12:400 Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе
 
 
 
Самое популярное 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 25.03.2023 12:187 Фотофакт: Тополь упал на автомобили на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по истории

01.04.2023 15:20|ПсковКомментариев: 0

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по истории завершился в Пскове 1 апреля. Торжественная церемония подведения итогов прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К собравшимся в зале участникам олимпиады и членам жюри обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова, которая зачитала приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. В нем губернатор выразил признательность членам жюри, экспертам, а также обратился ко всем участникам олимпиады: «Вы большие молодцы, что дошли до заключительного этапа. Уверен, все регионы гордятся тем, что вы представляете субъекты на этом важном мероприятии».

«Надеюсь, что за эти дни, проведенные на Псковской земле, вы смогли познакомиться поближе с нашими достопримечательностями и открыть для себя Псков с новой стороны. Любите, изучайте историю нашей страны и своей малой Родины, знакомьтесь с другими регионами», — заключил губернатор в своем приветственном адресе. От себя Вера Емельянова пожелала участникам вернуться вновь на Псковскую землю, которая неразрывно связана с именами тех, кто восславил Россию: Александра Невского, княгини Ольги, Александра Пушкина, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Владимира Брадиса, Исаака Кикоина и многих других.

Затем первый вице-губернатор вручила награду победителю специальной номинации «Лучшее знание истории Псковщины» — одиннадцатикласснице Екатерине Черногубовой из Москвы.

Со словами приветствия обратился и врио председателя правления Российского исторического общества, врио исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев: «Я убежден, что у нынешнего поколения историков будет возможность передать эстафету в надежные руки. А те, кто выберет для себя другое приложение профессиональных сил, навсегда сохранят любовь к истории своей страны, умение анализировать разные источники информации. Это обязательно вам в жизни пригодится, а главное — поможет стать настоящими патриотами своего Отечества». Руслан Гагкуев вручил награду Филиппу Лысанову из Москвы, который стал лучшим в номинации «За любовь и преданность истории».

В этот памятный для ребят день были вручены награды за лучшие эссе, проект и выступление на устном туре. «Надеждой Олимпиады» назван учащийся 8-го класса из Кемерова Максим Шутеев. В отдельных номинациях отмечены и те, кто показал самые лучшие знания истории России, современной истории и истории XIX–XX веков, а также знание истории Русской православной церкви.

Дипломами отмечены 26 победителей и 127 призеров олимпиады. Наибольшее число призеров - из Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Вологодской области. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, предоставляют льготы для поступления в любой российский вуз. В числе призеров олимпиады оказались и оба представителя Псковской области: ученица великолукской гимназии имени С. Ковалевской Устинья Мартинкевич и ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Гордей Квасов. В рамках церемонии были отмечены и члены жюри, которые оценивали творческие работы.

Напомним, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории проходил на базе ПсковГУ с 26 марта по 1 апреля. В ней участвовало около 300 обучающихся — победителей и призеров отборочных региональных этапов из 75 регионов Российской Федерации и образовательного центра «Сириус». Школьники выполнили задания трех туров — двух письменных и одного устного. Для участников олимпиады была подготовлена интересная досуговая, интерактивная программа и экскурсии.

Теги: #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 312 человек
01.04.2023, 15:200 В Пскове подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по истории 01.04.2023, 15:010 Волейболистки из Пскова представят регион на окружной спартакиаде в Череповце 01.04.2023, 14:400 Аварийные работы на сетях холодного водоснабжения в Невеле полностью завершили 01.04.2023, 14:200 В России ликвидировали юридическое лицо Electronic Arts
01.04.2023, 14:030 Эксперт дала советы по ремонту в типовой новостройке 01.04.2023, 13:440 Старую штукатурку снимают с Ризницы и Сретенской церкви в Псково-Печерском монастыре 01.04.2023, 13:200 Циклоны задерживают весну на Северо-Западе России 01.04.2023, 13:000 Какие законы вступают в силу в апреле, рассказали в Госдуме
01.04.2023, 12:400 Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе 01.04.2023, 12:200 Лебедей заметили на Смолинском озере в Палкино. ФОТО 01.04.2023, 12:031 Все депутаты Госдумы задекларировали доходы 01.04.2023, 11:431 Железнодорожника отправили под суд из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области
01.04.2023, 11:402 Псковичка попалась на краже пяти бутылок коньяка 01.04.2023, 11:200 Каким будет начало лета на Северо-Западе России, спрогнозировали синоптики 01.04.2023, 11:001 Псковский футболист перешел в петербургское «Динамо» 01.04.2023, 10:400 В Невеле восстановили водоснабжение на аварийном участке
01.04.2023, 10:201 Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах стартовала в России 01.04.2023, 10:021 Глава Псковского района: Работа по откачке грунтовых вод на КНС в Писковичах велась всю ночь 01.04.2023, 09:426 В Минпромторге объяснили подорожание металлопродукции 01.04.2023, 09:231 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%
01.04.2023, 09:000 В России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы 01.04.2023, 08:460 Неблагоприятное погодное явление надвигается на Псковскую область 31.03.2023, 22:030 Северный микрорайон Великих Лук остался без подачи электроэнергии 31.03.2023, 22:001 Итоги конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в Пскове
31.03.2023, 21:550 Беременная пассажирка автомобиля Skoda пострадала в ДТП в Печорском районе 31.03.2023, 21:470 Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* 31.03.2023, 21:400 Восьмой том книги «Солдаты Победы» презентовали в Острове 31.03.2023, 21:400 Первый в мире смартфон для фанатов Гарри Поттера от Redmi стал рекордсменом по продажам
31.03.2023, 21:280 Пожарные сняли с балкона застрявшего в горящей квартире островича. ВИДЕО 31.03.2023, 21:200 Михаил Ведерников поставил задачи на весенний призыв в Псковской области 31.03.2023, 21:120 Удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ – Минцифры РФ 31.03.2023, 21:100 Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества пройдет в Себеже
31.03.2023, 21:020 На «Госуслугах» скрыли функцию удаления учетной записи 31.03.2023, 21:000 Прослушивания для набора в Псковский большой детский хор пройдут в областном центре 31.03.2023, 20:570 Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу – глава Псковского района 31.03.2023, 20:401 Молодёжный клуб по парным танцам открылся в Пскове
31.03.2023, 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 31.03.2023, 20:200 Стружанку осудили за кражу с банковского счета 31.03.2023, 20:080 Юные поисковики познакомились с особенностями работы псковских архивистов 31.03.2023, 20:072 Число браков и разводов выросло в Псковской области в январе
31.03.2023, 20:000 Весенняя ярмарка пройдёт в Великих Луках 22 апреля 31.03.2023, 19:440 Путин назначил председателем Великолукского городского суда Дмитрия Рудина 31.03.2023, 19:400 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту 31.03.2023, 19:301 Крыса напала на двоих детей и покусала их в российском регионе
31.03.2023, 19:210 На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры «Острова-3» выделили 600 млн рублей 31.03.2023, 19:200 Конкурс «Юный музыковед» пройдёт в Пскове 1 апреля 31.03.2023, 19:080 Экскурсию по выставке «Шаляпин и я» на Псковском вокзале проведёт заведующий домом-музеем певца 31.03.2023, 19:000 Музей-заповедник «Изборск» с 1 апреля переходит на летний режим работы
31.03.2023, 18:450 Новый экспонат появился на выставке «Предметный мир войны» в Пскове 31.03.2023, 18:340 Светофор перестал работать на перекрёстке Рижский – Народная в Пскове 31.03.2023, 18:273 Производство антибиотиков в России выросло почти на 25% 31.03.2023, 18:170 «Дабришутинг»: Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды. ВИДЕО
31.03.2023, 18:160 Афиша для всех: куда пойти и что посмотреть на этих выходных 31.03.2023, 18:150 Федеральный и псковский омбудсмены оказали содействие в воссоединении украинской семьи 31.03.2023, 18:100 Подвоз воды в псковской деревне Писковичи повторно проведут вечером 31.03.2023, 18:002 Существенный рост имущественных налогов фиксируют в Псковской области
31.03.2023, 18:000 Три экипажа уже подали заявки для участия в ралли «Голубые озера - 2023» 31.03.2023, 17:590 Конкурс краеведческих работ прошел в Пскове 31.03.2023, 17:570 Семейная пара в Стругах Красных помирилась после поножовщины 31.03.2023, 17:560 Культурно-образовательную программу «Благая весть весны» представят в Псковском музее-заповеднике
31.03.2023, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 марта 31.03.2023, 17:530 Выставка «Корсунская легенда» откроется в Изборске 31.03.2023, 17:520 Гражданин Казахстана предстанет перед судом за попытку дать взятку псковскому таможеннику 31.03.2023, 17:500 Сотрудники псковских детсадов прошли обучение по ведению госпабликов в соцсетях
31.03.2023, 17:490 Более 1000 заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам подали псковичи с начала 2023 года 31.03.2023, 17:480 Детский фонд организовал психологический тренинг для семей вынужденных переселенцев 31.03.2023, 17:470 Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию 31.03.2023, 17:390 Российские авиакомпании планируют увеличить перевозки до 101,2 млн человек в 2023 году
31.03.2023, 17:350 Андрей Турчак: Пропускную способность военно-врачебных комиссий необходимо увеличить 31.03.2023, 17:271 Пострадавшую при паводке дорогу начали ремонтировать в Дедовичском районе 31.03.2023, 17:210 Псковский губернатор призвал приложить все усилия для формирования запаса жизненно важных ресурсов 31.03.2023, 17:190 «Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек? ВИДЕО
31.03.2023, 17:090 Стружанин обокрал четырех людей и ударил одного из них лопатой 31.03.2023, 16:561 Китай разрешил въезд туристам с 31 марта 31.03.2023, 16:430 Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 1 апреля 31.03.2023, 16:280 Семейные праздники пройдут в торговых центрах Пскова 1 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru