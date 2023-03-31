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Общество

Первый в России Дом культуры мотоциклистов открылся в Пскове

01.04.2023 16:00|ПсковКомментариев: 0

1 апреля в Пскове состоялось торжественное открытие Дома культуры мотоциклистов. Он появился на территории мотоклуба «Позитивная механика» на улице Николая Васильева, 85, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собравшихся поприветствовал основатель «Позитивной механики» Александр Бушуев. Он рассказал, что это первый в России Дом культуры мотоциклистов.

«У нас здесь постоянно проходят концерты, несколько раз ставились пьесы, которые привозил псковский молодежный театр, каждую пятницу кинопросмотры, каждую субботу ребята собираются и играют в игры. Мы справляем здесь общие праздники» , - отметил Александр Бушуев и подчеркнул, что это здание является точкой притяжения многих мотоциклистов не только из Пскова, но и других городов.

Президент мотоклуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев отметил, что ДК открыт для всех причастных к мотосообществу. «Мы таким образом хотим ещё немножко сдружить народ, который неравнодушен к мотодвижению», - сказал он и поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в создание ДК.

 

Президент мотоклуба перерезал болгаркой символическую «ленточку» на входе в ДК - мотоциклетную цепь - и пригласил всех желающих угоститься шурпой и горячим чаем. Торжественное мероприятие продолжилось выступлением музыкальных коллективов.

В этом году мотоклуб «Позитивная механика» отмечает 24 года с момента основания.

Теги: #псков #мотоклуб
Источник: Псковская Лента Новостей
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