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Общество

Акция на колбаски для жарки стартовала в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

03.04.2023 13:58|ПсковКомментариев: 0

Акция на колбаски для жарки стартовала во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области, она будет действовать весь апрель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель. 

Фото: «Деревня Соловьи»

«Друзья, в наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" широкий ассортимент колбасок для жарки. Весь апрель мы предлагаем вам скидку 30% на все виды наших колбасок, чтобы вы смогли попробовать все и выбрать для себя самый любимый вид к шашлычному сезону», - рассказал производитель. 

Цена колбасок составит: 

  • колбаски «Кантри-гриль» - 305 рублей за кг, 
  • колбаски для гриля «Дачные»- 216 рублей за кг, 
  • колбаски для жарки «Баварские»- 216 рублей за кг, 
  • колбаски для жарки «Оригинальная»-216 рублей за кг, 
  • колбаски для гриля «Французские» - 231 рубль за кг, 
  • колбаски для жарки «Дебрецинер» - 231 рубль за кг, 
  • колбаски для жарки «Пикник» - 231 231 рубль за кг, 
  • купаты «По-болгарски» - 216 рублей за кг. 

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

  • город Псков, улица Народная, у дома №57 (напротив магазина «Магнит»),
  • город Псков, улица Розы Люксембург, 11,
  • город Псков, улица Коммунальная, рынок «Нива»,
  • город Псков, улица Текстильная, 1Б,
  • город Псков, улица Яна Фабрициуса, 5А (ТК «Шайба»),
  • город Псков, улица Яна Фабрициуса, 29,
  • город Псков, улица Ижорского Батальона, 5,
  • город Псков, улица Яна Райниса, 53б,
  • город Псков, улица Боровая, 40,
  • город Пскова, Рижский проспект, 45А, 
  • Псковский район, деревня Соловьи (магазин на территории предприятия),
  • Псковский район, деревня Неелово, улица Юбилейная, 5а,
  • город Дно, улица Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка),
  • город Великие Луки, улица Дьяконова, 13,
  • город Великие Луки, улица Первомайская, 9,
  • город Великие Луки, улица Вокзальная, 6, 
  • город Печоры, улица Юрьевская, 18.
Теги: #скидки #акция #деревня соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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