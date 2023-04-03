Общество

Акция на колбаски для жарки стартовала в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на колбаски для жарки стартовала во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области, она будет действовать весь апрель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Друзья, в наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" широкий ассортимент колбасок для жарки. Весь апрель мы предлагаем вам скидку 30% на все виды наших колбасок, чтобы вы смогли попробовать все и выбрать для себя самый любимый вид к шашлычному сезону», - рассказал производитель.

Цена колбасок составит:

колбаски «Кантри-гриль» - 305 рублей за кг,

колбаски для гриля «Дачные»- 216 рублей за кг,

колбаски для жарки «Баварские»- 216 рублей за кг,

колбаски для жарки «Оригинальная»-216 рублей за кг,

колбаски для гриля «Французские» - 231 рубль за кг,

колбаски для жарки «Дебрецинер» - 231 рубль за кг,

колбаски для жарки «Пикник» - 231 231 рубль за кг,

купаты «По-болгарски» - 216 рублей за кг.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: