Общество

Директор псковской организации оплатил миллионную задолженность по налогам после ареста транспорта

Судебные приставы межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области взыскали с организации более 1 миллиона налогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В МОСП по ВИП в отношении юридического лица города Пскова на исполнении находилось 11 исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 1 миллиона рублей. Из-за невозможности установить фактическое местонахождения должника и его имущества, было принято решение о подаче имущества должника в исполнительный розыск.

С помощью взаимодействия судебных приставов МОСП по ВИП и судебных приставов МОСП по розыску УФССП России по Псковской области имущество должника установили. Судебные приставы по розыску был составили акт описи и ареста транспортного средства 2012 года выпуска, после чего его изъяли и поместили на специализированную стоянку. Автомобиль был бы реализован, а вырученные средства пошли бы в счёт оплаты долга.

Не желая расстаться со служебным транспортом, директор организации решил оплатить задолженность в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, а также расходы по совершению исполнительных действий.