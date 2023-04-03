Общество

Полтонны гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии собрали в Пскове

Гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Сирии отправляют из Пскова сегодня, 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сбор помощи открылся 14 февраля, одним из первых участие в сборе гуманитарной помощи принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Неравнодушные жители города и районов области также приносили детские и взрослые вещи, постельное белье, продукты питания, а также средства первой помощи.

За полтора месяца сформировался гуманитарный груз общим весом более 500 кг.

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«Сбор груза продолжится, потому что у нас есть районы, которые ещё не успели донести все, что хотели», - отметила руководитель Центра добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.