Сбор макулатуры для помощи детям войны проходит в Великих Луках

Акция «Экомесяц» пройдет в Великих Луках в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
В рамках акции объявляется сбор макулатуры, он пройдёт с 6 апреля по 6 мая. Цель - организация адресной помощи нуждающимся пенсионерам с заботой об экологии. Деньги, полученные в период акции, пойдут на поддержку ветеранов и пенсионеров со статусом «Дети войны» в преддверии 9 мая.
Макулатуру принимают по адресам:
Возможна помощь в транспортировке большого объема макулатуры. Подробнее по телефону: 8-911-386-09-09.