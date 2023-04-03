Общество

Облздрав пригласит будущих педиатров из Петербурга на работу в Псковскую область

Комитет по здравоохранению Псковской области сегодня, 4 апреля, проведет встречу со студентами 4-6 курсов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Цель — привлечь будущих выпускников вуза продолжить обучение в ординатуре по целевому направлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Мероприятие — первый шаг к реализации планов по обеспечению Псковской области врачами, подчеркнули в комитете.

«Близость к федеральному центру приводит к тому, что вымывается в определённой степени кадровый состав. Но этот вопрос надо решать совместно, мы готовы как университет всячески этому способствовать в плане закрепления кадров в Псковской области», - отметил заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами РФ НМИЦ Педиатрического университета Антон Соловьев.

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра Педиатрического университета посетили Псковскую область 27-28 февраля. Среди них была специалист по кадрам НМИЦ Педиатрического университета Екатерина Лисицына. Она лично встретилась с начальником отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ириной Жаворонковой. Они решили провести ряд мероприятий по привлечению кадровых ресурсов в область.

«Человеческие ресурсы – основа любой организации, в особенности медицинской. Поэтому обеспечение высококвалифицированными кадрами лечебных учреждений — одна из главных задач Псковской области, - отметила Екатерина Лисицына. – В рамках работы Национального медицинского исследовательского центра мы договорились о совместном проведении мероприятий для привлечения в регион "нецелевых" студентов и ординаторов. Кроме того, обсудили возможность сотрудничества Педиатрического университета по вопросу повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов».