Общество

Псковский коммунист Владимир Никитин отмечает 75-летие

Члену Центрального комитета КПРФ, члену Псковского областного комитета КПРФ, председателю координационного совета всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимиру Никитину сегодня, 5 апреля, исполнилось 75 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме КПРФ.

Фото: Псковский обком КПРФ

«Псковский обком КПРФ, правление регионального отделения ВСД "Русский лад" и товарищи по партии поздравляют Никитина Владимира Степановича с 75-летием! Желаем ему крепкого здоровья, счастья и еще долгих лет радости и успехов», - добавили в обкоме партии.

Родился Владимир Никитин в городе Опочка в семье военнослужащего и учительницы. Член партии с 1975 года. В 1971 году с отличием окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Получил диплом инженера-строителя. В 1990 году окончил с отличием Академию общественных наук при ЦК КПСС. Получил диплом политолога. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Управление развитием города в условиях перехода к рыночным отношениям». Кандидат экономических наук.

С 1971 по 1973 год служил в Советской армии в Ленинградском военном округе, старший лейтенант, командир взвода отдельного мостового батальона. В настоящее время полковник запаса.

В 1966 году работал шлифовщиком на заводе высоковольтной аппаратуры, в 1973 году инженером-конструктором в институте «Псковгражданпроект» в городе Великие Луки.

С 1974 по 1991 год - на комсомольской, советской и партийной работе: первый секретарь Великолукского горкома комсомола, заведующий отделом строительства и городского хозяйства, второй секретарь горкома КПСС, заведующий строительным отделом Псковского обкома КПСС, первый секретарь Псковского горкома КПСС, председатель Псковского городского Совета народных депутатов, первый секретарь Псковского обкома КПСС.

После запрета КПСС с августа 1991 года возглавлял фирму «Псковское возрождение». С 1993 года – член Псковского обкома КПРФ, с 1995 по 2005 и с 2008 по 2012 год - первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

С 2000 по 2013 год - председатель ЦКРК КПРФ.