Общество

Почти 15 тысяч семей в Псковской области направили маткапитал на улучшение жилищных условий

С момента старта программы материнского капитала отделение Социального фонда по Псковской области одобрило 14 645 заявлений на покупку и строительство жилья без использования кредитных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Свыше 8300 семей при этом стали собственниками готового жилья на общую сумму 3,5 млрд рублей. Более 2,4 тысячи семей потратили средства на строительство или реконструкцию частных домов. Им выделили 606,3 млн рублей.

Еще около 4 тысяч псковичей приобрели жилье на средства МСК за счет участия в долевом строительстве и кооперативах.

С начала 2023 года в Псковской области улучшили жилищные условия за счет материнского капитала без привлечения кредитных средств свыше 128 семей.

Напомним, что использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года. Заявление о распоряжении подается через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России независимо от места регистрации. Как при личном визите, так и онлайн.

Приобретаемое или строящееся жилье должно находиться на территории России. Важно отметить, что ремонт квартиры или дома не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому использовать материнский капитал на эти цели нельзя.