Общество

Ленинградский зоопарк предлагает взять опеку над волчатами из пушкиногорского «Зоограда»

Ленинградский зоопарк предлагает взять опеку над волчатами из пушкиногорского «Зоограда». Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

«Зима не спешит покидать город, поэтому, пользуясь возможностью, сотрудники зоопарка радуют наших питомцев последними снеговиками. Братцы-волки Мрак и Сумрак устроили настоящий беспорядок, наигрались, наелись и остались очень довольны. Мы знаем, что программа "Опека" в Ленинградском зоопарке пользуется большой популярностью, ведь людям очень нравится заботиться о своих постоянных любимцах. Так почему бы не взять под опеку двух молодых волков Мрака и Сумрака? Они ещё очень юные, быстро растут и развиваются, нуждаясь в постоянном внимании и любви», - говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, шефство - отличная возможность научиться лучше понимать этих удивительных животных. «Мы уверены, что вы сможете взять над ними шефство, и будете рады именной табличке на красивейшем, хорошо обозреваемом вольере двух хищников слева от главного входа», - добавили в зоопарке.

Уточнить все подробности по опеке можно по телефону +7(931)22-11-868 или по почте opeka@spbzoo.ru.