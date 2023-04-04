Общество

Более 50 юношей из Псковской области отправятся на срочную службу в Росгвардию

55 юношей из Псковской области в ходе весеннего призыва направят для прохождения военной службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», – рассказали в Росгвардии.

Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России. Направляемым в Росгвардию призывникам в военкоматах будет выдана полевая форма. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.