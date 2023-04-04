Общество

Проблемы страдающих сахарным диабетом детей обсудили в Пскове

Круглый стол «Реализация прав несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, на образование, медицинское обслуживание и отдых» состоялся в Общественной палате Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в повестке заседания - обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями диабетиков, наличие квалифицированных специалистов в этой области.

Круглый стол провели по инициативе «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в Псковской области.

«Эта тема влечёт за собой серьёзные медико-социальные проблемы. Число россиян с сахарным диабетом составляет около 5 млн человек, среди них детей - 55 тысяч. Реальное же число страдающих от диабета может превышать эту цифру более чем в 2 раза. Вовремя поставленный диагноз может помочь сохранить ребёнку полноценную жизнь. Эта тема постоянно на контроле и в Совете Федерации. Сейчас увеличен процент выявления заболевания. Средняя продолжительность жизни больных диабетом также увеличилась. Обеспеченность лекарствами и сопутствующими товарами хоть и улучшается, но эта область остаётся очень чувствительной», - отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова.

Она также добавила, что по поручению президента в 2023 году в стране будет запущена масштабная работа по борьбе с сахарным диабетом. В России планируют увеличить количество квалифицированных кадров эндокринологов, конкурентоспособных медицинских препаратов, появление «Школ диабета» (одна из которых уже есть в Псковской области).

«Снять бремя с пациента, а потом и с государства», - заключила Елена Бибикова.

«Эта тема для нас не нова, мы стараемся держать руку на пульсе, ведь количество детей с данным заболеванием, к сожалению, растёт. Динамика по статистике положительная. Необходимо особенное внимание этой теме со стороны органов власти. Самый острый из обозначенных вопросов - тема эндокринологической службы, обеспеченность аппаратами, доступность школьного и дошкольного образования, адаптация образовательной системы для нужд несовершеннолетних пациентов. Предлагаю рассматривать площадку как место для обсуждения проблемных точек», - обратилась к собравшимся уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Председатель РОО «ЭндоЖизнь», координатор направления Диабет РО ВОРДИ Псковской области Елена Перминова представила результаты опроса, проведённого среди родителей детей больных диабетом. В частности исследовался стаж заболевания, обеспечение инсулинотерапией, доступность посещения эндокринолога.

Представитель комитета по здравоохранению отметила, что регион по нормативу должен быть обеспечен девятью эндокринологами, принимающих несовершеннолетних, сейчас в Псковский детской областной больнице принимает один специалист, в Великих Луках также есть эндокринолог. «Отказов в обслуживании детей нет», - добавила она.

Также на круглом столе обсудили положительный опыт регионов - ХМАО, Курской и Свердловской областей.