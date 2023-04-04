Проблемы страдающих сахарным диабетом детей обсудили в Пскове

Круглый стол «Реализация прав несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, на образование, медицинское обслуживание и отдых» состоялся в Общественной палате Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в повестке заседания - обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями диабетиков, наличие квалифицированных специалистов в этой области.
Круглый стол провели по инициативе «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в Псковской области.
Она также добавила, что по поручению президента в 2023 году в стране будет запущена масштабная работа по борьбе с сахарным диабетом. В России планируют увеличить количество квалифицированных кадров эндокринологов, конкурентоспособных медицинских препаратов, появление «Школ диабета» (одна из которых уже есть в Псковской области).
«Снять бремя с пациента, а потом и с государства», - заключила Елена Бибикова.
Председатель РОО «ЭндоЖизнь», координатор направления Диабет РО ВОРДИ Псковской области Елена Перминова представила результаты опроса, проведённого среди родителей детей больных диабетом. В частности исследовался стаж заболевания, обеспечение инсулинотерапией, доступность посещения эндокринолога.
Представитель комитета по здравоохранению отметила, что регион по нормативу должен быть обеспечен девятью эндокринологами, принимающих несовершеннолетних, сейчас в Псковский детской областной больнице принимает один специалист, в Великих Луках также есть эндокринолог. «Отказов в обслуживании детей нет», - добавила она.
Также на круглом столе обсудили положительный опыт регионов - ХМАО, Курской и Свердловской областей.