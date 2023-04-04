Общество

Двое мужчин в костюмах ангелов подрались с россиянином на улице

Полиция организовала проверку по факту драки в центре Сочи между мужчиной и промоутерами.

Видео: РИА Новости

Во вторник в соцсетях появилось видео, где на популярной у туристов улице Навагинской в центре города дерутся прохожий и двое промоутеров в костюмах ангелов, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. после драки промоутеры обратились к правоохранителям с заявлениями. «Они пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента», - рассказали в главке.