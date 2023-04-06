Общество

Более 200 рабочих мест заявили работодатели Псковской области на региональную ярмарку вакансий

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Пскове и Великих Луках 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Формат ярмарки определен как быстрое собеседование, где специалисты расскажут жителям региона о предприятии, имеющихся вакансиях и возможностях обучения заявленным специальностям», — рассказала врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

На сегодняшний день к участию в мероприятии заявились 36 работодателей, которые представили для соискателей более 200 вакансий.

В Пскове ярмарка пройдет на площадке кадрового центра, расположенного по адресу: улица Коммунальная, дом 71А. Презентация вакансий, собеседования с соискателями, а также работа со специалистами учреждения по планированию карьеры будет организована с 10.00 до 16.00.

В течение дня состоится круглый стол «Просто о сложном» для кадровых служб, пройдет лотерея от партнера мероприятия.

На ярмарке также будет представлен новый формат взаимодействия — женский клуб при Центре занятости населения. В его рамках состоятся презентации историй успеха, мастер-классы и другие интерактивы на площадке «Своими руками». Жительницы региона смогут познакомиться с единомышленниками для взаимной поддержки и помощи, реализации совместных инициатив.

В Великих Луках ярмарка вакансий пройдет в кадровом центре на улице Пионерской, 9. Презентация вакансий и работа со специалистами по планированию карьеры будет организована с 9.00 до 11.00. Затем состоится заседание круглого стола для кадровых служб.

Участником ярмарки трудоустройства может стать любой желающий. В конце июня в Псковской области наряду с другими субъектами РФ пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки вакансий. Он предполагает организацию в регионе масштабной площадки минимум на одну тысячу человек, где специалисты будут работать с разными категориями граждан — молодежью, самозанятыми, представителями малого и среднего бизнеса, работниками разных сфер.