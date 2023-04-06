Общество

В Пскове к сдаче ЕГЭ готовится 1231 выпускник

1231 выпускник готовится к сдаче ЕГЭ в Пскове. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В ЕГЭ участвует 1231 выпускник, базовую математику сдают 716 человек, 517 - профильную. Традиционно популярны ЕГЭ по физике, обществознанию, истории, биологии, информатике и английскому. Малочисленные - география, немецкий и французский», – отметил гость студии.

Геннадий Иойлев уточнил, что в программе образования китайского языка нет, соответственно, ЕГЭ по этому направлению ещё не предусмотрен.

«Требования остаются теми же. В этом году новшество одно: получение экзаменационных материалов будет не на носителе, а по защищенным каналам через Интернет», – добавил начальник управления образования.