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Общество

Борис Елкин – следователям: Благодаря вам зло всегда будет наказано

06.04.2023 17:24|ПсковКомментариев: 0

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил следователей с профессиональным праздником и 60-летием со дня образования органов следствия в системе МВД России. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Псковское управление – самое крупное подразделение в области. Это сплоченный коллектив профессионалов, перед которым стоят серьезные задачи: борьба с преступностью и обеспечение правопорядка в городе. Благодарю следователей за верную службу! Уверен, что благодаря вам зло всегда будет наказано», – отметил Борис Елкин.

 

Он также адресовал особые слова благодарности ветеранам следственного управления: «Спасибо за ваши знания, опыт и пример, который подаете вашим преемникам! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» – заключил глава города.

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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