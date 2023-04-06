Общество

Музыкальный продюсер Яна Рудковская проводит встречу в торговом центре Пскова

Музыкальный продюсер Яна Рудковская проводит встречу псковичами в торговом центре «Акваполис» сегодня, 6 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Добрый вечер, Псков. Я здесь впервые в рамках нашего ледового тура. Была на экскурсии, тронута вашим городом, историей и архитектурой. У вас замечательный город», – сказала Яна Рудковская.

На открытой встрече она рассказала о любимых брендах, бьюти-трендах этой весны, поделилась ритуалами красоты и секретами своей косметички, а также ответила на вопросы.

Ранее сообщалось, что в Пскове выступит «Союз чемпионов» Евгения Плющенко, супруга Яны Рудковской. Программу «Русские Сезоны» представят триумфаторы фигурного катания, чемпионы Мира, Европы и Олимпийских игр.

Сегодня фигурист провёл мастер-класс по катанию в Ледовом дворце.