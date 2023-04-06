Общество

Специалисты «Газпрома» рассказали псковским студентам о преимуществах работы в компании

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» приняли участие в серии профориентационных мероприятий «День карьеры». В рамках мероприятий специалисты газовых компаний встретились со студентами старших курсов Псковского государственного университета. Встречи прошли в формате круглого стола для студентов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность» и «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба компании «Газпром»

Специалисты компаний провели презентации и экскурсии на предприятиях, рассказали о возможностях прохождения практик, актуальных вакансиях, преимуществах работы в компании, перспективах трудоустройства и дополнительного обучения. Студенты задали актуальные вопросы о карьере в «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» и познакомились с требованиями и этапами отбора при приёме на работу.

Своим опытом поделились молодые сотрудники газовых компаний, которые недавно закончили Псковский государственный университет. По итогам от студентов и выпускников получены анкеты для прохождения практики и трудоустройства в «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков».

«Мы давно сотрудничаем с нашим университетом и постоянно участвуем в работе профориентационных площадок. Это отличная возможность привлечь студентов, готовых пройти практику и в дальнейшем трудоустроиться в нашу компанию. Многие выпускники уже работают в наших компаниях и очень радует их целеустремленность и профессиональная подготовка», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.