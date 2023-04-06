Общество

Антон Минаков поучаствовал в открытии памятника Владимиру Жириновскому

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков поучаствовал в открытии памятника Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Минаков / «ВКонтакте»

«Прошел ровно год. Думаю, многие согласятся, что Жириновского сейчас не хватает, как никогда! Открыли памятник Владимиру Вольфовичу на Новодевичьем кладбище. Покойся с миром, председатель. Спасибо за всё», – отметил депутат.

Напомним, годовщина смерти российского политика и основателя ЛДПР Владимира Жириновского исполнилась 6 апреля.