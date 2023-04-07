Общество

Иван Грибов рекомендован для назначения прокурором Владимирской области

Прокурора Псковской области Ивана Грибова рекомендуют на аналогичную должность во Владимирскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

По его словам, 11 апреля на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные президентом Российской Федерации кандидатуры, в том числе кандидатуру Ивана Грибова – для назначения на должность прокурора Владимирской области.

Напомним, Иван Грибов вступил в должность прокурора Псковской области 30 июня 2020 года.

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Иван Грибов родился в 1975 году в Республике Марий Эл. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.

По окончании обучения в 1997 году в Саратовской государственной академии права в органах прокуратуры Пензенской области занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района города Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

С января 2018 года – первый заместитель прокурора Удмуртской Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».⠀