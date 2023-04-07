Общество

Каждый четвертый россиянин не знает, что такое деменция - ВЦИОМ

Более половины россиян осведомлены о существовании такого заболевания как деменция. В большинстве случаев знание о данном диагнозе связано с окружением человека, в котором кто-то из знакомых страдает от заболевания. Однако 54% россиян не боятся деменции. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ВЦИОМ и благотворительного фонда «Память поколений».

Фото Александра Елисеева

Согласно данным опроса, о деменции с разной степенью понимания знают 68% россиян: треть респондентов (34%) в полной мере информированы об этом диагнозе; такое же количество участников опроса (34%) слышали о заболевании, но не знают подробностей о нем; 8% опрошенных отметили, что когда-то слышали слово «деменция»; 24% участников – то есть почти каждый четвертый – впервые узнали о существовании такого заболевания лишь во время опроса.

В результатах исследования отмечается, что респонденты, хорошо понимающие, что такое деменция и как проявляется это заболевание, основной причиной своей осведомленности называли личный опыт (42%): «Они или их знакомые сталкивались со случаями деменции в семье. Это довольно высокий показатель, сигнализирующий об угрожающей распространенности заболевания».