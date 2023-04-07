Общество

Вступил в силу приговор суда в отношении экс-главы Палкинского района Евгения Седова

Вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего главы Палкинского района Евгения Седова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда оставила без изменения приговор Печорского районного суда от 26 января по уголовному делу в отношении бывшего главы Палкинского района Евгения Седова по покушению на мошенничество и двух эпизодов превышения должностных полномочий.

Евгения Седова признали виновным в совершении покушения на мошенничество. Являясь главой Палкинского района, он предоставил для оплаты в администрацию городского поселения «Палкино» документы о выполнении его братом – индивидуальным предпринимателем – работ по ремонту тротуара и участка автодороги в поселке Палкино, которые фактически выполнил другой предприниматель на безвозмездной основе.

Однако похитить бюджетные средства в размере более 160 000 рублей подсудимому не удалось - недостоверность сведений в указанных в документах удалось выявить.

Кроме того, в 2019 году Евгений Седов дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приёмке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Красинского сельского дома культуры и ремонту автомобильных дорог муниципального значения. Индивидуальным предпринимателям за фактически невыполненные работы направили около 1 000 000 рублей.

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Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил фигуранту наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

Ранее сообщалось, что суд назначил наказание Евгению Седову в виде лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ суд заменил лишение свободы на принудительные работы.

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Напомним, Евгения Седова отстранили от должности главы Палкинского района в апреле 2021 года.